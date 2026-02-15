Giustizia Ferrante Fi | Sì per garantire giusto processo

Ferrante di Forza Italia ha scritto che il referendum serve a garantire un processo più giusto, accusando alcune fazioni interne alla magistratura di ostacolare la riforma. La proposta mira a modificare le regole sui tempi e le modalità delle udienze, cercando di rendere più efficiente la giustizia. In una dichiarazione recente, Ferrante ha aggiunto che la lotta contro le correnti interne potrebbe favorire un sistema più trasparente e vicino ai cittadini.

Svolta Giudiziaria: Forza Italia punta al Sì al Referendum, Ferrante denuncia correnti interne alla Magistratura. Il deputato di Forza Italia, Tullio Ferrante, ha lanciato un appello convinto al voto favorevole nel prossimo referendum sulla riforma della giustizia, definendola una "battaglia di civiltà" che incide direttamente sul rapporto tra Stato e cittadini. L'iniziativa, sostenuta durante una conferenza stampa a Salerno, mira a garantire un sistema giudiziario più efficiente e una magistratura indipendente da logiche correntizie. La Riforma al Centro del Dibattito Nazionale. La riforma della giustizia è tornata al centro del dibattito politico nazionale in vista del referendum che chiamerà i cittadini a esprimersi sulle modifiche apportate al sistema giudiziario. Giustizia, Ferrante (Fi): Sì per garantire giusto processo, magistratura libera da correntiLa riforma della giustizia è una battaglia di civiltà che riguarda tutti, perché investe il rapporto tra Stato e cittadini.