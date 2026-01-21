Qui Castelfidardo Un punto prezioso | Testa al Notaresco

Il Castelfidardo torna dalla trasferta di L’Aquila con un pareggio, risultato che rappresenta un segnale di carattere. Nonostante le difficoltà legate alla classifica, alle recenti sconfitte e agli infortuni nel gruppo biancoverde, la squadra ha dimostrato determinazione. La sfida contro il Notaresco si presenta come un’occasione importante per consolidare la propria posizione e affrontare con fiducia le prossime gare.

Un punto prezioso e una prova di carattere. Il Castelfidardo torna dalla trasferta di L’Aquila con un pareggio che può essere considerato un piccolo successo vista la classifica (ultimo posto), gli ultimi risultati (tre sconfitte di fila) e le assenze e i problemi fisici del gruppo biancoverde nel percorso di avvicinamento al match. "È stato sicuramente un buon pareggio", commenta a fine partita Mattia Gallo, uno dei protagonisti della sfida, che nel primo tempo è andato vicino al gol. "Ho avuto un’occasione in contropiede – racconta l’attaccante dei fidardensi –. Da un loro calcio d’angolo siamo ripartiti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

