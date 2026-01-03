Castel San Giorgio demolito il vecchio nosocomio | al via la Casa di Comunità

A Castel San Giorgio è iniziata la ristrutturazione della nuova Casa di Comunità, dopo la demolizione del vecchio ospedale, inattivo dagli anni Settanta. Questo intervento mira a migliorare i servizi sanitari del territorio, offrendo un presidio più moderno e funzionale per i cittadini. La realizzazione della nuova struttura rappresenta un passo importante per l’adeguamento delle strutture sanitarie locali alle esigenze attuali.

È stato completamente abbattuto il vecchio ospedale di Castel San Giorgio, inattivo dagli anni Settanta. Dopo oltre cinquant’anni di attese, da alcuni mesi sono iniziati i lavori per la realizzazione della Casa di Comunità.Il cantiereLa demolizione segna l’inizio di una fase nuova per il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

