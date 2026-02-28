Ambulatori Virtuali di Comunità | la presentazione all' Asl di Salerno

Lunedì 2 marzo alle 11 si terrà presso l’Aula Blu della sede centrale dell’Asl di Salerno la presentazione degli Ambulatori Virtuali di Comunità. L’evento coinvolgerà i rappresentanti di 127 comuni collegati all’iniziativa e sarà presieduto dal Direttore Generale dell’Asl. L’incontro è finalizzato a illustrare i dettagli del progetto sperimentale.

