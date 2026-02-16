Perché l’Italia non può ignorare Gaza ma neppure può entrare nel Board of peace
Il governo italiano ha deciso di non partecipare al Board of peace di Donald Trump, ma questa scelta sta generando forti reazioni. La polemica nasce dal fatto che l’Italia, pur non potendo ignorare Gaza, si trova in difficoltà nel prendere una posizione chiara su questa iniziativa. La questione si è accesa martedì pomeriggio, quando si attendeva una risposta ufficiale sulle modalità di partecipazione.
In attesa delle comunicazioni del governo, martedì pomeriggio, divampa la polemica sulla decisione di Meloni di accogliere l'invito come "osservatore" al Board of peace di Donald Trump. È un azzardo accettarlo, ma non meno grave sarebbe stato un rifiuto: più di altri europei, l'Italia si è spesa molto nella vicenda mediorientale e non può abbandonare un'area che ci vede protagonisti da alcuni decenni. Il Board è viziato dal protagonismo incontrollato del suo promotore e dalle finalità poco chiare. L'unica certezza è il senso di Trump per gli affari ma a Gaza ci sono valori da affermare più importanti degli affari.
Il giallo dell'Italia nel Board of peace: "Meloni vuole disperatamente entrare, ma...."
L’Italia esprime interesse a entrare nel Board of Peace, un organismo internazionale ideato per favorire la risoluzione dei conflitti globali.
Gaza, Putin accetta l’invito di Trump a entrare nel Board of Peace
Vladimir Putin ha accettato l'invito di Donald Trump a partecipare al 'Board of Peace', un organismo creato per monitorare il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e promuovere la risoluzione di conflitti globali.
Argomenti discussi: ‘L’Italia non è un paese per ingegneri. Ma vorremmo lo fosse’; Board of peace per Gaza. Tajani: Per l'Italia limiti costituzionali insormontabili; Tajani: L'Italia non può stare fuori dal processo di ricostruzione di Gaza. Io disponibile ad esserci; Per Abd l’Italia è una bugia.
