Il segretario al Commercio americano Howard Lutnick ha confermato di aver visitato l’isola di Jeffrey Epstein. La sua presenza sull’isola, che aveva sempre negato, è emersa durante un’audizione al Senato. Lutnick aveva detto di aver smesso di avere contatti con Epstein già nel 2005, ma ora si scopre che ci era comunque stato. La vicenda riaccende i dubbi sulla reale portata dei rapporti tra i personaggi coinvolti.

Il segretario al Commercio Howard Lutnick nel corso di un’audizione al Senato ha ammesso di avere visitato la famigerata isola di proprietà di Jeffrey Epstein, nonostante avesse precedentemente dichiarato ai senatori di avere interrotto ogni contatto con il finanziere dopo il suo primo incontro nel 2005. “ Ho pranzato con lui mentre ero su una barca in vacanza con la famiglia “, ha detto Lutnick. Il segretario al Commercio ha però insistito sul fatto che sua moglie e i suoi figli erano con lui durante l’incontro del dicembre 2012 e di non avere assistito a nessuno dei presunti reati sessuali avvenuti sull’isola. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Caso Epstein, segretario Commercio Usa Lutnick ammette: "Visitai l'isola del finanziere"

Durante il World Economic Forum di Davos, si sono registrati momenti di tensione, tra cui una contestazione durante una cena ufficiale e l’assenza di Christine Lagarde, che ha lasciato l’evento.

Il segretario alla Marina degli Stati Uniti, John Phelan, è stato trovato nella lista dei passeggeri di un volo del 2006 a bordo dell’aereo privato di Jeffrey Epstein.



