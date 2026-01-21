Frode al Fisco da 4 milioni di euro Chiesto l’arresto per Davide Erba Nei guai altri tredici imprenditori

Un’ordinanza di arresto è stata emessa nei confronti di Davide Erba, 45 anni, proprietario del giornale Cittadino di Monza e Brianza, nell’ambito di un’inchiesta sulla frode fiscale da circa 4 milioni di euro. Sono coinvolti anche altri tredici imprenditori. La vicenda evidenzia le recenti attività di contrasto alle frodi fiscali e alle illegalità nel settore imprenditoriale lombardo.

Ordinanza d’arresto per Davide Erba, l’imprenditore di 45 anni proprietario del Cittadino, storico bisettimanale di Monza e Brianza. E domiciliari per altri due professionisti e consulenti fiscali a cui si era rivolto per sistemare i conti del suo impero in difficoltà. Corruzione, falso ideologico e indebita compensazione di crediti per oltre 4 milioni di euro i reati ipotizzati. Oltre che nei confronti di Erba, da anni a Dubai, i militari del Comando provinciale della guardia di finanza hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare disposta dal G.I.P. di Monza anche nei confronti di Lorenzo Rigoni, 42 anni e Diego Zerri, 59 anni, professionisti–consulenti fiscali, gravemente indiziati per aver consentito a numerosi imprenditori di frodare il Fisco mediante l’utilizzo indebito di crediti di imposta inesistenti, in compensazione a ingenti debiti tributari pari a oltre 4 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

