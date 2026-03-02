Casentino Academy formato panzer Rivelazione Cortona | fermato l’Alberoro

Il Casentino Academy ha vinto in casa contro la Settignanese e mantiene la testa del girone C di Promozione. La squadra, chiamata anche “panzer”, si è imposta senza problemi, rafforzando la propria posizione in classifica. Nella stessa giornata, a Cortona è stato fermato l’Alberoro, che aveva cercato di avvicinarsi alla vetta. La classifica rimane invariata, con un punto di vantaggio sull’Audax Rufina.

Il Casentino Academy non rallenta il passo e batte in casa la Settignanese restando al comando del girone C di Promozione con un punto di vantaggio sull’ Audax Rufina. I casentinesi passano al 15’ con Sestini, raddoppiano con Giannotti, prima del 2-1 ospite. Ci pensa ancora Giannotti insieme a Mazzi ad allungare il divario mentre il rigore di Cenni al 97’ fissa il risultato sul 4-2 finale. Risponde però l’Audax Rufina a distanza vincendo con la doppietta di Ceramelli per 2-1 in casa contro l’ Alleanza Giovanile Dicomano. Alle loro spalle perde il passo la sinalunghese sconfitta 2-0 dall’ Acquaviva mentre l’ Alberoro non va oltre il pari (0-0) in casa di un ottimo Cortona Camucia con la squadra di Giulio Peruzzi che si conferma sempre più autentica rivelazione di questo torneo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Casentino Academy formato panzer. Rivelazione Cortona: fermato l’Alberoro Promozione: il programma degli impegni delle aretine. l’alberoro in casa, il cortona camucia punta al colpaccio. Casentino Academy, insidiosa trasferta. I torelli di Fani a caccia del riscattoAREZZO Proseguirà alle 15 il duello a distanza tra la capolista Audax Rufina e il Casentino Academy con i fiorentini avanti di un punto. Promozione: Casentino Academy-Pontassieve il clou. Sonko fa esultare il CortonaAREZZO Non è una partita come le altre Casentino Academy-Pontassieve, in programma questo pomeriggio alle 15.