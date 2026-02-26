sardegna addio alla casa del guardiano davanti alla spettacolare spiaggia rosa di budelli

Sull’isola di Budelli, famosa per la sua spiaggia rosa, si conclude la presenza di un antico rifugio. Dopo più di trent'anni, il piccolo edificio vicino alla spiaggia rosa non sarà più visibile, cancellando un ricordo legato a chi ha vissuto in completa solitudine su questa isola. La sua storia si intreccia con il paesaggio unico di Budelli, che resta tra i luoghi più suggestivi del Mediterraneo.

Per oltre trent'anni gli appena 1,6 chilometri quadrati dell'Isola di Budelli sono stati tutto il mondo di Mauro Morandi. Qui, sull'isola più protetta e tutelata del Mediterraneo, nell'arcipelago di La Maddalena, l'uomo aveva scelto di vivere in totale solitudine, lontano dal resto della civiltà e in barba ai divieti imposti. Ma adesso il suggestivo luogo si prepara a perdere l'ultimo segno della presenza stanziale tra le proprie rocce granitiche. Quel vecchio rudere, adattato a rifugio essenziale dal modenese Morandi, sparirà dall'orizzonte a ridosso del litorale. Le autorità dell'area protetta hanno stabilito la demolizione della struttura, bocciando definitivamente l'ipotesi di trasformarla in un punto informativo per i turisti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

