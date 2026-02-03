Questa sera alle 21, i due club si sfidano in una partita importante. Il Celtic cerca di approfittare di eventuali passi falsi degli Hearts, che martedì giocheranno a Paisley. La squadra di Martin O’Neill sa di non poter sbagliare, perché le chance di restare in corsa sono poche. I tifosi sono già in attesa di vedere come si svilupperà il match, con la speranza che i loro beniamini possano portare a casa i tre punti.

Le motivazioni del Celtic sarebbero anche più alte se gli Hearts martedì sera lasciassero dei punti a Paisley, ma prima di tutto non lo possiamo sapere, secondo in ogni caso la squadra di Martin O’Neill non ha alternative. Il veterano nordirlandese è tornato dopo la parentesi disastrosa di Wilfried Nancy in una stagione tumultuosa per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Aberdeen-Celtic (mercoledì 04 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Aberdeen Celtic

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Aberdeen Celtic

Argomenti discussi: Aberdeen-Celtic (mercoledì 04 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici; Pronostico Aberdeen - Celtic Glasgow; Aberdeen-Celtic mercoledì 04 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici; Aberdeen vs Celtic Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Premiership 04-02-2026.

Pronostico Aberdeen-Celtic: salgono sull’ottovolanteAberdeen-Celtic è una partita della venticinquesima giornata del campionato scozzese: dove vederla, formazioni e pronostico Due squadre che hanno evidenti obiettivi diversi. Due squadre che devono av ... ilveggente.it

Il Celtic batte l’Utrecht e approda ai playoff di Europa League, cosa tutt’altro che scontata dopo l’inizio del girone! Ora per i biancoverdi c’è lo Stoccarda. - facebook.com facebook