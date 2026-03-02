Carrarese a Mantova un punto col brivido | ma torna a muoversi la classifica

Nella partita tra Mantova e Carrarese si è conclusa con un pareggio 1-1, disputata a Mantova. In campo, per la Carrarese, sono scesi Bardi, Dembelè, Meroni, Castellini, Radaelli (sostituito da Cella al 76’), Trimboli, Kouda, Goncalves, Bragantini (sostituito da Ruocco al 62’), Buso (sostituito da Zuccon al 76’) e Mancuso (Cambia al 62’ con Mensah). La classifica si è leggermente mossa con questo risultato.

Mantova – Carrarese 1-1 MANTOVA: Bardi, Dembelè, Meroni, Castellini, Radaelli (76' Cella),Trimboli, Kouda, Goncalves, Bragantini (62' Ruocco), Buso (76' Zuccon), Mancuso (C) (62' Mensah). A disposizione: Vukovic, Mensah, Wieser, Ruocco, Ligue, Marras, Caprini, Cella, Paoletti, Benaissa, Maggioni, Zuccon. Allenatore: Francesco Modesto CARRARESE: Bleve, Imperiale (C), Calabrese,Illianes, Schiavi (47' Finotto), Zanon, Hasa (84' Parlanti), Zuelli, Rouhi (46' Belloni), Rubino (60' Melegoni), Abiuso (60' Torregrossa). A disposizione: Garofani, Fiorillo, Belloni, Melegoni, Lorkipanidze, Ruggeri, Distefano, Finotto, Sekulov, Parlanti, Torregrossa. Allenatore: Antonio Calabro RETI: 1' Brigantini, 80' Hasa N OTE: Ammoniti Kouda, Meroni, Illanes, Hasa, Belloni, Mensah, Zanon.