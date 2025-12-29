Zanon promuove la Carrarese | Col Mantova? Un punto guadagnato

Simone Zanon, protagonista positivo nella recente sfida contro il Mantova, si distingue anche fuori dal campo per il suo atteggiamento equilibrato. Zanon, rappresentante della Carrarese, sottolinea l'importanza di ogni punto conquistato, come dimostra la sua affermazione:

Simone Zanon è stato uno dei giocatori più positivi in campo contro il Mantova e lo rimane a livello di atteggiamento mentale anche fuori dal rettangolo verde. "Come ho già avuto modo di dire anche in passato questi sono punti che a fine anno ci serviranno – ha sottolineato il laterale azzurro in sala stampa -. Non li reputo due punti persi ma si tratta sicuramente di un punto guadagnato. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile pur giocandola in casa perché comunque loro hanno una squadra ed un mister forti. Sicuramente ci è mancata un po’ di incisività sotto porta ma in queste situazioni non dobbiamo perdere la testa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

