Reggia di Caserta concluso il restauro delle tele del Real Casino del Bosco di San Silvestro

La Reggia di Caserta ha terminato il restauro di tre grandi tele che decorano i soffitti del Real Casino del Bosco di San Silvestro. Le opere sono state sottoposte a interventi di conservazione e sono ora pronte per essere riaperti al pubblico. Il restauro si è concluso nelle ultime settimane senza ulteriori dettagli sui tempi o sui soggetti rappresentati.

La Reggia di Caserta ha concluso il restauro delle tre grandi tele dipinte che ricoprono i soffitti del Real Casino del Bosco di San Silvestro. Lo stato di degrado in cui versavano minacciava la loro integrità e la loro trasmissione alle generazioni future. Il Museo autonomo del Ministero della.