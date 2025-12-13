Palazzo Starita torna a splendere | concluso il restauro sarà un nuovo polo culturale del centro storico

Palazzo Starita, storico edificio settecentesco nel cuore di Bari, torna a splendere dopo un intervento di restauro e riqualificazione. L'edificio, situato in piazza del Ferrarese, è stato recentemente inaugurato come nuovo polo culturale del centro storico, contribuendo a valorizzare il patrimonio architettonico e culturale della città.

Dopo un lungo intervento di consolidamento statico e riqualificazione funzionale, questa mattina è stato inaugurato Palazzo Starita, storico edificio settecentesco affacciato su piazza del Ferrarese, nel cuore del centro di Bari. I lavori, durati circa due anni e mezzo, sono stati eseguiti nel. Baritoday.it

Palazzo Lenci torna a splendere. In mostra ’Le città di Calvino’ - Un palazzo abbandonato che sta per tornare a nuova vita si svela in anteprima a tutti i curiosi: è ciò che accade a Palazzo Lenci, nel cuore del piccolo borgo di Barchi di Terre Roveresche, che ha ... ilrestodelcarlino.it

I Giardini ritrovati. Palazzo Pfanner torna a splendere grazie ai fondi Pnrr - Un nuovo impianto di illuminazione che valorizza gli spazi del parco, la fontana munita di un nuovo sistema di ricircolo delle acque, nessuna barriera architettonica, un’ottima copertura wi- lanazione.it

#ARTE - Sabato a Bari in Piazza del Ferrarese inaugurazione dello storico Palazzo Starita #raccontiamolapuglia - facebook.com facebook