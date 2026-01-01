Calciomercato Inter Carnevali conferma le voci su Tarik Muharemovic

Durante il calciomercato dell’Inter, circolano numerose voci e speculazioni. Tuttavia, una conferma ufficiale arriva dall’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, riguardo al possibile trasferimento di Tarik Muharemovic. Questa notizia rappresenta una delle poche certezze in un contesto di rumors, offrendo chiarezza sulle future operazioni di mercato dei nerazzurri.

Diversi nomi che si rincorrono, tante voci che – talvolta – si autoalimentano. Ma tre le numerosi voci di calciomercato, e in particolare di tutto ciò che riguarda l' Inter, arriva una conferma autorevole sul profilo di Tarik Muharemovic. Le parole di Carnevali Giovane, futuribile, con una buona conoscenza del campionato

