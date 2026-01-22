Napoli colpo di mercato da 20 milioni | la società ha deciso tutto puntato su di lui

Il Napoli ha annunciato un investimento di 20 milioni di euro per rafforzare l’attacco. Dopo le recenti difficoltà legate agli infortuni di Neres e Politano, e la possibile cessione di Noa Lang, la società ha scelto di puntare su Giovane, attaccante brasiliano dell’Hellas Verona. Questa operazione mira a consolidare la rosa e a garantire maggiore profondità al reparto offensivo della squadra partenopea.

Il Napoli ha già messo nel mirino un nuovo obiettivo per rinforzare il reparto offensivo. Dopo le difficoltà legate agli infortuni di Neres e Politano e la cessione sempre più vicina di Noa Lang, il club partenopeo ha deciso di puntare su Giovane, attaccante brasiliano dell’Hellas Verona. L’esterno conosce bene il calcio italiano ed è il candidato ideale per rinforzare l’attacco di Conte. Un nuovo innesto in attacco. Il Napoli, secondo ‘La Repubblica’, si prepara a rinforzare il proprio attacco puntando con l’affondo su di Giovane. Neres non è al 100% e a complicare il quadro è, al momento, anche l’infortunio di Politano. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

