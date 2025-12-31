Carnevali | Grosso è da grande club Frattesi alla Juve? Secondo me è la squadra giusta per lui Su Muharemovic dico che…
Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, analizza l’andamento della stagione 2025 del club, affrontando temi di mercato, politica sportiva e protagonisti recenti e storici. Nell’intervista a Tuttosport, vengono approfonditi i dettagli sulla crescita della squadra e le possibili mosse future, offrendo uno sguardo equilibrato e articolato sul percorso del Sassuolo e sulle strategie di mercato più rilevanti.
Carnevali in un’intervista a ‘Tuttosport’ ripercorre l’anno del Sassuolo, ma si sofferma anche su temi di calciomercato molto delicati Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, traccia su Tuttosport un bilancio approfondito del 2025, toccando temi di mercato, politica sportiva e i protagonisti di ieri e di oggi. VOTO AL 2025 DEL SASSUOLO «Un bel 9. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Prima pagina Tuttosport: “Carnevali esclusivo: ‘Juventus, salva Frattesi. Su Muharemovic …'”
Leggi anche: Carnevali: «Muharemovic? Ecco chi lo ha chiesto. Fossi nella Juve prenderei subito Frattesi, un calciatore che amo. Se lo si fa giocare…»
Sassuolo, Carnevali: "La classifica oggi conta poco. Grosso tecnico da grande club" - Nel corso di una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato anche della stagione in Serie B dei neroverdi, attualmente in ... tuttomercatoweb.com
Carnevali: "Grosso è un grande allenatore" - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it
Carnevali: "Grosso riporterà il Sassuolo in serie A" - Tornare subito in Serie A è la missione da compiere, il Sassuolo lo sa e la strada intrapresa è quella giusta con la terza sosta stagionale gestita al meglio grazie al 2° posto in classifica con 7 ... corrieredellosport.it
L’ultima follia di Rep., il vaffa alla famiglia. In attesa di un grasso grosso Natale greco. Di Maurizio Crippa - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.