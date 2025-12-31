Carnevali | Grosso è da grande club Frattesi alla Juve? Secondo me è la squadra giusta per lui Su Muharemovic dico che…

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, analizza l’andamento della stagione 2025 del club, affrontando temi di mercato, politica sportiva e protagonisti recenti e storici. Nell’intervista a Tuttosport, vengono approfonditi i dettagli sulla crescita della squadra e le possibili mosse future, offrendo uno sguardo equilibrato e articolato sul percorso del Sassuolo e sulle strategie di mercato più rilevanti.

