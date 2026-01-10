Mercato Inter Carnevali blinda Muharemovic e frena i nerazzurri | le sue parole

Il direttore sportivo del Sassuolo, Carnevali, ha confermato la volontà di trattenere Muharemovic, frenando così l’interesse dell’Inter. In un’intervista, Carnevali ha sottolineato l’importanza del difensore per il progetto del club, chiarendo che non ci sono attualmente trattative in corso. La posizione del Sassuolo resta ferma, lasciando intendere che Muharemovic continuerà la stagione con la maglia neroverde.

Inter News 24 Mercato Inter, Carnevali chiarisce la posizione del club sul difensore e frena sull'interesse dei nerazzurri. A pochi istanti dal fischio d'inizio della sfida tra Roma e Sassuolo allo Stadio Olimpico, l'Amministratore Delegato dei neroverdi, Giovanni Carnevali, ha fatto il punto sulle strategie di mercato del club ai microfoni di DAZN. Il dirigente ha affrontato con decisione il tema legato al futuro di Tarik Muharemovic, il giovane difensore centrale che ha attirato le attenzioni dell'Inter grazie alle sue ottime prestazioni in questa stagione. Nonostante l'interesse dei grandi club, la posizione della società emiliana appare ferma: l'obiettivo è mantenere l'ossatura della squadra per centrare i traguardi stagionali prefissati.

Carnevali: “Muharemovic? Tante richieste, prezzo dipende da chi lo chiede. A gennaio…” - Le dichiarazioni dell'amministratore delegato del Sassuolo sul futuro del difensore bosniaco, obiettivo dell'Inter ... msn.com

Sassuolo, Carnevali: "Inter e Bologna seguono Muharemovic" - L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato dell'imminente calciomercato a Tuttosport facendo un bilancio anche del suo lavoro al Sassuolo: "Il voto al 2025 è un bel 9 pensand ... sport.sky.it

Di Marzio - L’Inter resta vigile sul mercato, pronta a cogliere eventuali occasioni sulla corsia destra. Profili come Zanotti, Molina e Dodô, però, non rientrano nei piani e non sono stati presi in esame. - facebook.com facebook

ALLORA: questo si chiama Fare Calciomercato. Cioè, dichiarare un giocatore all’Inter tre mesi prima. Così come darne un altro al 99% via e dove, cioè in Germania, in questo caso. CARLOS AUGUSTO IN, GOSENS GERMANIA, fatta a fine agosto, annunciata x.com

