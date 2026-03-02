L’associazione carnevalesca Fantasti100 si è aggiudicata la vittoria all’edizione 2026 del Cento Carnevale d’Europa, con un punteggio di 1356 punti. La proclamazione è avvenuta ieri, durante la cerimonia ufficiale condotta dal patron Ivano Manservisi. La competizione ha visto coinvolti vari gruppi che hanno partecipato con le loro sfilate e i loro sforzi, culminando con il riconoscimento di Fantasti100 come vincitore.

"Con punti 1356 vince l’associazione carnevalesca Fantasti100 ". E’ con queste parole di patron Ivano Manservisi che ieri l’edizione 2026 del Cento Carnevale d’Europa ha proclamato il vincitore. Novità. La classifica stavolta letta a fine del secondo giro per dare pieno spettacolo al pubblico che arriva anche da lontano, al di là delle polemiche sulla votazione. Con ‘Dimmi, cosa vedi?’ i Fantasti100 con Van Gogh, hanno invitato a guardare oltre, a osservare il mondo con occhi diversi capaci di realizzare capolavori come la ‘Notte stellata’ e la loro vittoria. Loro anche il premio per migliori costumi e coreografia. "Ce l’abbiamo messa tutta – dice Andrea Busi – siamo partiti ad aprile con un progetto, ci abbiamo creduto, tribolato, abbiamo fatto emozionare la piazza e ora piangiamo noi di gioia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carnevale, Fantasti100 trionfa

Cento Carnevale d'Europa 2026, è grande festa col trionfo dei Fantasti100 e il carro con Van GoghFerrara, 2 marzo 2026 – Sono i Fantasti100 a vincere questa edizione del Cento Carnevale d'Europa.

Leggi anche: Tra 'bugie' e castagnole, a Carnevale trionfa la frittura

CENTO (FE) CENTO CARNEVALE D'EUROPA L'EDIZIONE 2026 VA ALLA SOCIETA' FANTASTI100 CON 1356 PUNTI

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Carnevale.

Argomenti discussi: Cento. I Fantasti100 vincono il Carnevale d’Europa.

Cento Carnevale d'Europa 2026, è grande festa col trionfo dei Fantasti100 e il carro con Van GoghIl tema scelto è quello della follia (Dimmi, cosa vedi?). Si aggiudicano anche il premio per i migliori costumi e per la coreografia. Secondi i Mazalora con ‘Sparateci ancora’, terzi i ’Ragazzi del Gu ... msn.com

Carnevale, si elegge il vincitore del 2026Gran finale sul palco: una giornata che partirà dal mattino coi tanti eventi collaterali. Alle 14 la prima sfilata, infine il testamento di Tasi ... msn.com