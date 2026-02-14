Tra ' bugie' e castagnole a Carnevale trionfa la frittura

Durante il Carnevale, le fritture di pasta come frappe, chiacchiere e bugie hanno conquistato le strade, attirando molti passanti con il loro profumo invitante. La tradizione di mangiare queste dolci sfoglie fritte, spesso decorate con zucchero a velo, si rinnova ogni anno, portando alle bancarelle decine di clienti desiderosi di assaporare un classico natalizio. Quest’anno, le vendite sono aumentate rispetto allo scorso, grazie anche alla forte domanda di dolci fatti in casa durante il fine settimana.

AGI - Frappe,  chiacchiere,  bugie  o anche  cenci a Carnevale. Chiamiamole come vogliamo, ma sempre quelle sono, delle gustose  sfoglie sottili fritte, spolverate di  zucchero a velo, che fanno subito 'coriandoli'.  Il nome cambia a seconda delle  Regioni  nelle quali le compri: e così se le  frappe  le trovi nel  Lazio, in  Umbria, nelle  Marche  e in parte dell’ Abruzzo; le ‘ chiacchiere ’ le puoi mangiare in  Lombardia,  Emilia Romagna,  Campania,  Basilicata,  Puglia,  Calabria  e  Sicilia. 'Bugie' e 'cenci' di Carnevale . ‘ Bugie ’ è invece il nome tipico di questi  dolci  in  Piemonte,  Liguria  e  Valle d’Aosta. 🔗 Leggi su Agi.it

