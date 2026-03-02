Carlo Verdone è diventato il portafortuna dei cantanti in gara a Sanremo dopo che Sal Da Vinci ha vinto la competizione. In passato, Verdone aveva già avuto un ruolo simile con Lucio Corsi. La sua presenza sul palco viene vista come un simbolo di fortuna per gli artisti in gara. La sua influenza si è fatta notare nelle ultime edizioni del festival.

Il regista lo aveva diretto nel 1985 nel suo film "Troppo forte", e ha voluto fargli i complimenti sui social. Il precedente di Lucio Corsi Carlo Verdone diventa ufficialmente il portafortuna dei cantanti in gara a Sanremo dopo la vittoria di Sal Da Vinci. L’attore e regista romano poco prima ha voluto far i complimenti al cantante napoletano con un messaggio sui social, un endorsement che lo scorso anno fece anche per Lucio Corsi, che si classificò secondo al Festival diventando un nuovo protagonista della musica italiana. Lucio Corsi prima di Sanremo era stato protagonista della terza stagione di Vita da Carlo, dove interpreta se stesso come giovane cantautore toscano scoperto e portato al Festival di Sanremo da Verdone. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Carlo Verdone diventa il portafortuna dei cantanti in gara a Sanremo: il messaggio a Sal Da Vinci per la vittoria e il precedente con Lucio Corsi

Roma celebra Sal Da Vinci: il messaggio di Carlo Verdone dopo SanremoIl trionfo musicale di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026incontra il mondo del cinema a Roma, in una storia fatta di ricordi, affetto e...

“Oggi Troppo Forte sei tu”: i complimenti di Carlo Verdone a Sal Da Vinci e il ricordo sul setAll'indomani del trionfo all'Ariston, il regista romano celebra il cantautore ricordando il casting del 1985.

Una raccolta di contenuti su Carlo Verdone.

Temi più discussi: La carriera di Sal Da Vinci attore. Carlo Verdone: Oggi 'Troppo Forte' sei tu; Netflix, 3 film di Carlo Verdone da recuperare in streaming; Sal Da Vinci: Verdone rende omaggio a Capua, vincitore del Festival di Sanremo. Ora troppo forte sei tu; Festival di Sanremo: Carlo Verdone direttore artistico?.

Ricordate Sal Da Vinci in questo film di Carlo Verdone? Il regista esulta dopo Sanremo!Carlo Verdone ha pubblicato una foto di Sal Da Vinci in un suo vecchio film per complimentarsi dopo la vittoria di Sanremo ... cinema.everyeye.it

Oggi Troppo Forte sei tu: i complimenti di Carlo Verdone a Sal Da Vinci e il ricordo sul setIl regista romano ha condiviso sui social un ricordo del 1985 quando scelse un giovanissimo Sal Da Vinci per il suo film cult ... ilfattoquotidiano.it

«Caro Sal Da Vinci, i miei complimenti e un abbraccio sincero. Oggi Troppo Forte sei tu. » Così Carlo Verdone si è congratulato pubblicamente con Sal Da Vinci per la vittoria al Festival di Sanremo 2026, lasciando trasparire un entusiasmo vero e una stima ch facebook

#SalDaVinci, la carriera da #attore. Dal #TroppoForte con #CarloVerdone, #AlbertoSordi e #MarioBrega ai classici del #teatro #Napoletano e il lavoro col #padre, #MarioDaVinci. I complimenti #social di #Verdone #Sanremo2026 x.com