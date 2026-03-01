Oggi Troppo Forte sei tu | i complimenti di Carlo Verdone a Sal Da Vinci e il ricordo sul set

Oggi Troppo Forte sei tu racconta i complimenti di Carlo Verdone a Sal Da Vinci e il ricordo del suo successo al Festival di Sanremo 2026. Verdone ha espresso apprezzamento per il cantante, mentre il premio ottenuto ha portato alla memoria un episodio legato al cinema italiano. La scena si svolge nel contesto di celebrazioni e riconoscimenti pubblici legati al mondo dello spettacolo.

All'indomani del trionfo all'Ariston, il regista romano celebra il cantautore ricordando il casting del 1985. Insieme ad Alberto Sordi, il giovanissimo Sal fu lo scugnizzo Capua nel cult del 1986 Il trionfo di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026 ha “sbloccato” un ricordo prezioso nella memoria del cinema italiano. A poche ore dalla proclamazione all’Ariston, Carlo Verdone ha voluto omaggiare il cantautore napoletano attraverso i propri canali social, riportando alla luce un aneddoto legato a una delle pellicole più amate della sua filmografia: Troppo forte. Prima di consacrarsi definitivamente alla musica, infatti, un giovanissimo Sal Da Vinci calcò i set cinematografici affiancando proprio Verdone e Alberto Sordi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

I complimenti di Verdone a Sal Da Vinci: “Oggi Troppo Forte sei tu”Tempo di lettura: < 1 minuto “Era il 1985, stavo facendo il casting di ‘Troppo forte’.

Sanremo 2026, Verdone omaggia Sal Da Vinci: «Oggi Troppo Forte sei tu»Carlo Verdone celebra Sal Da Vinci con un messaggio carico di memoria e affetto dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026. L’icona del cinema italiano ha scelto Instagram per rendere omaggio al ... napolipiu.com

L'ATTORE - Carlo Verdone: "Caro Sal Da Vinci, i miei complimenti, oggi Troppo Forte sei tu" ift.tt/CaNys1Z x.com

