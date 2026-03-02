A Roma, nella Galleria Kayros in Via Giulia 8, è aperta la mostra personale di Carlo Marchetti intitolata “The Anatomy of Silence”. L’esposizione presenta una selezione di opere dell’artista, che affrontano il tema del silenzio attraverso diverse tecniche e materiali. La mostra rimarrà visitabile fino a una data da definirsi, offrendo al pubblico un’occasione di avvicinarsi alla sua interpretazione artistica di questo tema.

Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero Roma non è solo la città eterna delle pietre e dei monumenti; è un palcoscenico in continuo mutamento, dove il passato si confonde con un presente sempre più frenetico. In questo contesto di rumore visivo costante, la ricerca artistica di Carlo Marchetti si pone come un’isola di resistenza, un invito alla sospensione. Con la mostra “The Anatomy of Silence”, ospitata presso la Galleria Kayros in via Giulia, l’artista romano compie un’operazione di scavo archeologico e spirituale, portando alla luce le strutture invisibili che sorreggono la nostra percezione della realtà. 🔗 Leggi su Ezrome.it

Carlo Marchetti e l'Anatomia del Silenzio: l'arte a Roma

