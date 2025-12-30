Anatomia patologica trasferita al Cro | Così si smantella in silenzio l’ospedale di Pordenone

Da pordenonetoday.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone rischia di perdere il servizio di Anatomia Patologica, che potrebbe essere trasferito al CRO di Aviano. La notizia, sostenuta dalla consigliera comunale Elvia Micheli, non trova conferma nel Piano Aziendale e solleva preoccupazioni sulla trasparenza di questa decisione. Un cambiamento che potrebbe avere ripercussioni sulla qualità e sull’accessibilità delle cure per i cittadini.

L'ospedale Santa Maria degli Angeli sta per perdere il servizio di Anatomia Patologica. Dal Civile, afferma la consigliera comunale di Pordenone in salute Elvia Micheli, dovrebbe passare al Cro di Aviano anche se nel Piano Aziendale non appare alcun riferimento scritto su questo cambiamento. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

anatomia patologica trasferita al cro cos236 si smantella in silenzio l8217ospedale di pordenone

© Pordenonetoday.it - Anatomia patologica trasferita al Cro: “Così si smantella in silenzio l’ospedale di Pordenone”

Leggi anche: Dallo Ior un nuovo microtomo al reparto di anatomia patologica di Ravenna

Leggi anche: Anatomia Patologica. Presentate nuove dotazioni tecnologiche

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.