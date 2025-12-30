Anatomia patologica trasferita al Cro | Così si smantella in silenzio l’ospedale di Pordenone
L’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone rischia di perdere il servizio di Anatomia Patologica, che potrebbe essere trasferito al CRO di Aviano. La notizia, sostenuta dalla consigliera comunale Elvia Micheli, non trova conferma nel Piano Aziendale e solleva preoccupazioni sulla trasparenza di questa decisione. Un cambiamento che potrebbe avere ripercussioni sulla qualità e sull’accessibilità delle cure per i cittadini.
L'ospedale Santa Maria degli Angeli sta per perdere il servizio di Anatomia Patologica. Dal Civile, afferma la consigliera comunale di Pordenone in salute Elvia Micheli, dovrebbe passare al Cro di Aviano anche se nel Piano Aziendale non appare alcun riferimento scritto su questo cambiamento. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
