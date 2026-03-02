Non immaginavo perché ha vinto Sal Da Vinci Sanremo 2026 il commento di Carlo Conti

Dopo la conclusione del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha commentato pubblicamente il risultato della manifestazione, rivelando di essere rimasto sorpreso dal vincitore. Ha espresso chiaramente di non aver previsto la vittoria di Sal Da Vinci, spiegando di aver assistito a una competizione emozionante e imprevedibile. Le sue parole riflettono la sorpresa per l’esito finale della gara musicale.

Carlo Conti vuota il sacco dopo la fine del Festival di Sanremo e stavolta tira fuori davvero tutto. Il conduttore, che il giorno successivo alla finale era apparso di fretta in conferenza stampa – fermandosi solo pochi minuti prima di rientrare in Toscana per impegni personali – è tornato a parlare con calma ai microfoni di “Radio Toscana”. Ne è uscita un’intervista a 360 gradi: dai numeri degli ascolti delle 5 serate, agli umori del pubblico, fino alle considerazioni sul vincitore, Sal Da Vinci, e sugli altri artisti in gara e le loro canzoni. Dichiarazioni che hanno sorpreso gli ascoltatori. Ma andiamo con ordine. Il primo punto sono stati gli ascolti, veri protagonisti di questa edizione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

