Sanremo 2026 l'ultimo Festival di Carlo Conti lo sostengono i giovani e Sal Da Vinci

Sanremo 2026 ha riscosso successo grazie ai giovani artisti, che hanno portato energia alla prima serata. La scelta di Carlo Conti di puntare su voci emergenti ha attirato l’attenzione del pubblico, regalando un tocco di novità alla manifestazione. Sal Da Vinci emerge tra i protagonisti, collaborando con i giovani talenti. La presenza di artisti nuovi ha rinnovato l’atmosfera del festival, creando un clima di entusiasmo tra gli spettatori.

