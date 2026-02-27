Sal Da Vinci a Sanremo 2026 troppo caos e Carlo Conti decide di intervenire

Sal Da Vinci parteciperà a Sanremo 2026, mentre il conduttore Carlo Conti ha deciso di intervenire a causa del caos emerso durante le prove. Alcune canzoni entrano subito in testa, altre richiedono più tempo, e alcune, già dalle prime note, coinvolgono tutto il teatro in un coro compatto. La manifestazione si prepara ad affrontare una fase di aggiustamenti prima dell'inizio.

Certe canzoni entrano in testa al primo ascolto, altre hanno bisogno di tempo. Poi ci sono quelle che, fin dalle prime note, trasformano un teatro intero in un coro compatto. È quello che è accaduto al Festival di Sanremo 2026, quando sul palco dell'Teatro Ariston è tornato un artista che con quel pubblico aveva già un conto aperto. Diciassette anni dopo la sua prima partecipazione, Sal Da Vinci ha riportato in gara un brano destinato a lasciare il segno, "Per sempre sì", facendo cantare e ballare platea e galleria come in una grande festa collettiva. Il ritorno non era scontato, ma era atteso. Nel 2009, sempre all'Ariston, aveva conquistato il terzo posto con "Non riesco a farti innamorare", lasciando un ricordo vivido tra gli appassionati della kermesse.

