Zelensky in viaggio diplomatico a Roma per chiedere aiuto contro la Russia | cosa cambia per l’Italia e l’Unione Europea
Con gli Stati Uniti sempre più distanti, prosegue la visita – a caccia di supporto militare – nei Paesi dell’Unione europea da parte di Volodymyr Zelensky che oggi è a Roma. Una visita programmata da tempo e che riaccende il dibattito politico su quale ruolo debba giocare l’Italia nell’assetto europeo e nella risposta al conflitto in Ucraina innescato dall’invasione dell’ex repubblica sovietica da parte della Russia di Vladimir Putin. Tra incontri istituzionali e dichiarazioni pubbliche, l’appuntamento di oggi 9 dicembre potrebbe essere decisivo in quanto è facile prevedere che avrà importanti ricadute sugli aiuti militari a Kiev, sulla cooperazione umanitaria e sui rapporti con gli alleati europei. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
