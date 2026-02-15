Referendum | Calenda ' il chi la spara più grossa è un torto ai cittadini perderà tutto il Paese'
Carlo Calenda ha criticato aspramente le dichiarazioni di Nordio, affermando che sono un danno ai cittadini e che il Paese rischia di perdere molto. La sua opposizione si concentra sulle parole usate dal ministro, considerate esagerate e fuori luogo, soprattutto in un momento delicato come quello attuale. Durante un intervento pubblico, Calenda ha sottolineato come le tensioni tra politica e giustizia possano minare la fiducia nella democrazia, evidenziando che parole troppo dure rischiano di alimentare ulteriori divisioni.
Roma, 15 feb (Adnkronos) - "Trovo inappropriate le dichiarazioni di Nordio. Penso che le correnti siano un grosso problema, c'è un corto circuito con la politica ma non si possono definire para mafiose, è di una gravità inaudita. Nè si possono dire cose come quelle di Gratteri. Una riforma costituzionale è una cosa complessa, se la affrontiamo a chi la spara più grossa facciamo un torto ai cittadini, perderà tutto il Paese". Lo ha detto Carlo Calenda a In onda su La7 a proposito del referendum. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Argomenti discussi: Referendum giustizia, perché votare sì o no: cosa dicono i partiti; Giustizia, Gratteri: Per il Sì voteranno indagati, imputati e massoneria deviata. La Russa: Basito. Mulè (FI): Arrestateci tutti. Calenda: Parole gravissime; La nuova sparata di Gratteri: Voteranno Sì al referendum indagati, imputati e massoneria; Referendum: Calenda, ‘parole Gratteri di gravità incredibile’.
Referendum, Gratteri: «Per il Sì voteranno indagati, imputati e massoneria deviata». La Russa: «Basito». Mulè (FI): «Arrestateci tutti». Calenda: «Parole gravissime»Il procuratore di Napoli: «Questa riforma è per i potenti e per i ricchi: si creerà un pm super poliziotto, e gli ultimi, i deboli, non avranno le stesse garanzie dei potenti in tribunale». Poi il chi ... corriere.it
Referendum, Travaglio sul Nove: Gratteri? Ha stanato gli indagati per il sì. Scontro con SallustiAcceso dibattito ad Accordi & Disaccordi sul Nove: Sallusti attacca il procuratore, Travaglio lo difende sul referendum ... ilfattoquotidiano.it
Referendum sulla Giustizia 2026 Il nostro calendario è in continuo aggiornamento. Si aggiunge l’evento a Rorero di Cherasco, di cui segue locandina facebook
Oggi venerdì 13/2 a “Omnibus” su La7 ho sentito Calenda dire che Gratteri non entra mai nel merito del referendum. Escludendo che Calenda viva in un bunker antiatomico senza internet e tv, o nelle Grotte di Frasassi, mi chiedo quali siano le sue fonti di infor x.com