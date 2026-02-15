Carlo Calenda ha criticato aspramente le dichiarazioni di Nordio, affermando che sono un danno ai cittadini e che il Paese rischia di perdere molto. La sua opposizione si concentra sulle parole usate dal ministro, considerate esagerate e fuori luogo, soprattutto in un momento delicato come quello attuale. Durante un intervento pubblico, Calenda ha sottolineato come le tensioni tra politica e giustizia possano minare la fiducia nella democrazia, evidenziando che parole troppo dure rischiano di alimentare ulteriori divisioni.

Roma, 15 feb (Adnkronos) - "Trovo inappropriate le dichiarazioni di Nordio. Penso che le correnti siano un grosso problema, c'è un corto circuito con la politica ma non si possono definire para mafiose, è di una gravità inaudita. Nè si possono dire cose come quelle di Gratteri. Una riforma costituzionale è una cosa complessa, se la affrontiamo a chi la spara più grossa facciamo un torto ai cittadini, perderà tutto il Paese". Lo ha detto Carlo Calenda a In onda su La7 a proposito del referendum. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Referendum: Calenda, 'il chi la spara più grossa è un torto ai cittadini, perderà tutto il Paese'

