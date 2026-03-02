Il 30 maggio a Torino si terrà l'American Wrestling Showdown, un evento dedicato agli appassionati di wrestling. L'appuntamento si svolgerà al Palazzetto, dove sul ring si sfideranno diversi atleti in incontri di combattimento. L'evento è stato annunciato come un momento di grande spettacolo per gli spettatori che seguono questa disciplina. Il pubblico potrà assistere a gare dal vivo e vivere l’atmosfera di una competizione sportiva.

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di wrestling irrompe nel weekend: The american wrestling showdown porta l’azione sul ring del Palazzetto dello Sport di Borgaro Torinese, offrendo una notte di sport e spettacolo di alto livello. L’evento, in programma sabato 30 maggio 2026, è promosso dalla storica IWS in collaborazione con TuttoWrestling.com e proporrà incontri con partecipanti provenienti da diverse realtà internazionali. Tra le figure già annunciate spicca Carlito, pluricampione caraibico ed ex Superstar WWE, che si unirà a un roster internazionale di riferimento. A completare la lineup figurano El Dinamico, Italian Dream, Blue Hunter, Jupiter e Kiara, tutti pronti a offrire performance di alto livello sul ring. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Carlito a Torino il 30 maggio per l'American Wrestling Showdown

