WWE a Torino il primo Premium Live Event Italia di Wrestling | quando e dove vederlo

La WWE ha deciso di portare il suo primo evento Premium Live in Italia, causando grande entusiasmo tra gli appassionati. La manifestazione, intitolata Clash in Italy, si svolgerà all’Inalpi Arena di Torino domenica 31 maggio 2026. L’evento vedrà protagonisti alcuni dei più noti wrestler internazionali, attirando pubblico da tutta Italia. La scelta di Torino come sede conferma l’interesse crescente verso il wrestling nel nostro paese. Gli organizzatori annunciano che i biglietti saranno disponibili a breve. Molti attendono di scoprire i dettagli sul programma e sugli incontri.

WWE ha annunciato oggi che il primo Premium Live Event della storia in Italia – Clash in Italy – si terrà all'Inalpi Arena di Torino, domenica 31 maggio 2026. Questo evento storico farà parte del Wwe European Summer Tour, durante il quale le Superstar della Wwe visiteranno città in Italia, Spagna, Francia, Portogallo e nel Regno Unito. Inoltre, il 1° giugno si terrà sempre all'Inalpi Arena anche Monday Night Raw, a cui seguiranno gli appuntamenti live delle settimane successive all'Accor Arena di Parigi lunedì 8 giugno, e alla O2 Arena di Londra lunedì 22 giugno. Friday Night SmackDown farà invece il suo ritorno a Barcellona venerdì 29 maggio all'Olimpic Arena Badalona, per poi arrivare in Italia venerdì 5 giugno all'Unipol Arena di Bologna.