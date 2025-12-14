Il wrestling è fede | il ritiro nel wrestling e l’addio di John Cena

Il ritiro nel mondo del wrestling rappresenta spesso un momento di grande significato emotivo, simbolo di un percorso concluso e di un addio che lascia il segno. L'addio di John Cena ne è un esempio emblematico, testimonianza di una carriera intensa e di un legame profondo con il pubblico e il sport.

Il ritiro nel wrestling non è mai una semplice fine, e l’addio di John Cena lo dimostra meglio di qualsiasi altro caso recente. È tutto finto, tutto preparato e organizzato? Sì. È sport? In parte. Perché richiede atletismo, allenamento costante, corpi che si consumano nel tempo e soprattutto una qualità che nessuna sceneggiatura può simulare davvero: la capacità di rialzarsi dopo ogni colpo. Stanotte, però, John Cena non si è rialzato. E non perché non potesse farlo, ma perché ha scelto di non farlo. Con la sconfitta contro Gunther, John Cena ha chiuso ufficialmente la sua carriera sul ring. Un addio annunciato da tempo, preparato e metabolizzato, che nonostante questo ha spaccato il pubblico WWE tra applausi, commozione e polemiche. Puntomagazine.it

