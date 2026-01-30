Ance Padova in una mostra racconta 80 anni di storia di città e provincia

In una mostra a Padova, l’Associazione Nazionale Costruttori Edili racconta ottant’anni di storia tra città e provincia. I visitatori possono vedere come le costruzioni abbiano plasmato il territorio e cambiato il volto della zona nel corso dei decenni. Basta fare un giro tra le esposizioni per capire quanto il settore edilizio sia stato centrale nello sviluppo locale.

«Basta alzare lo sguardo e guardarsi attorno per capire l'importanza delle costruzioni nella nostra vita quotidiana». E' quanto afferma la presidente di Ance Padova, Monica Grosselle, nel presentare la mostra degli 80 anni dell'associazione dei costruttori che sarà aperta al Centro San Gaetano dal 3 febbraio prossimo. L'inaugurazione è prevista alle ore 11:30 con l'introduzione del vice Sindaco, Antonio Bressa. Una audioguida condurrà i visitatori attraverso una serie di pannelli che ripercorrono la storia di rinascita e sviluppo della città e della provincia di Padova intrecciata con la storia di chi, con il proprio lavoro e la propria professionalità, ha contribuito a costruirla.

