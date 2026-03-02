Card completo di Tyson Fury vs Arslanbek Makhmudov annunciato per l' 11 aprile
È stato annunciato un incontro di pugilato tra Tyson Fury e Arslanbek Makhmudov, previsto per l’11 aprile. La serata si svolgerà in un’arena dedicata a questo match principale, mentre sul sottopalco ci saranno altri incontri di supporto. L’evento attirerà l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, con Fury e Makhmudov pronti a salire sul ring per affrontarsi.
Una serata di pugilato di rilievo vede il palcoscenico principale affidato a tyson fury contro arslanbek makhmudov, ma la cartella di contorno riveste un ruolo decisivo nel delineare la gerarchia pesi massimi in Gran Bretagna. sul ring di Tottenham, i match di supporto prendono forma come elementi chiave per la configurazione futura, offrendo opportunità concrete di risalita e consolidamento ai protagonisti locali. frazer clarke (9-2-1) incrocia i guantoni con justis huni (12-1). l’incontro ha directamente effetto sulla scena britannica, poiché Clarke arriva da una sconfitta a giudizio divisione che ha rallentato la sua corsa al titolo nazionale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov, l’evento in diretta su Netflix dall’11 aprileQuesto incontro segna il tanto atteso ritorno di Fury sul suolo natio, a quasi quattro anni dalla sua ultima apparizione su un ring britannico.
Tyson Fury difende la scelta di Arslanbek MakhmudovIl rientro di Tyson Fury nel ring è guidato da una logica centrata sul pericolo calcolato, dove la motivazione non è legata a premi o tempistiche, ma...