Card completo di Tyson Fury vs Arslanbek Makhmudov annunciato per l' 11 aprile

È stato annunciato un incontro di pugilato tra Tyson Fury e Arslanbek Makhmudov, previsto per l’11 aprile. La serata si svolgerà in un’arena dedicata a questo match principale, mentre sul sottopalco ci saranno altri incontri di supporto. L’evento attirerà l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, con Fury e Makhmudov pronti a salire sul ring per affrontarsi.

Una serata di pugilato di rilievo vede il palcoscenico principale affidato a tyson fury contro arslanbek makhmudov, ma la cartella di contorno riveste un ruolo decisivo nel delineare la gerarchia pesi massimi in Gran Bretagna. sul ring di Tottenham, i match di supporto prendono forma come elementi chiave per la configurazione futura, offrendo opportunità concrete di risalita e consolidamento ai protagonisti locali. frazer clarke (9-2-1) incrocia i guantoni con justis huni (12-1). l’incontro ha directamente effetto sulla scena britannica, poiché Clarke arriva da una sconfitta a giudizio divisione che ha rallentato la sua corsa al titolo nazionale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Card completo di Tyson Fury vs Arslanbek Makhmudov annunciato per l'11 aprile Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov, l’evento in diretta su Netflix dall’11 aprileQuesto incontro segna il tanto atteso ritorno di Fury sul suolo natio, a quasi quattro anni dalla sua ultima apparizione su un ring britannico. Tyson Fury difende la scelta di Arslanbek MakhmudovIl rientro di Tyson Fury nel ring è guidato da una logica centrata sul pericolo calcolato, dove la motivazione non è legata a premi o tempistiche, ma...