Carcere caos | basta trasferimenti rischio disordini e violenze all’ordine del giorno

La rivolta di alcuni detenuti nel carcere di Terni ha provocato danni significativi e ha evidenziato il rischio di disordini e violenze legato ai frequenti trasferimenti. Le tensioni sono aumentate quando molti soggetti sono stati spostati in altre sezioni, alimentando ulteriori tensioni tra i detenuti. Le autorità stanno cercando di gestire la situazione, ma le problematiche legate alle condizioni di detenzione restano aperte. La questione dei trasferimenti rimane al centro del dibattito.

La situazione della struttura penitenziaria di Terni al centro di un incontro tra la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, e il provveditore dell’amministrazione penitenziaria, Liberato Guerriero In particolare, Proietti ha chiesto conto dei fatti e sottolineato al provveditore come l’emergenza più impellente riguardi il sovraffollamento. Oggi infatti a Terni sono ospitati quasi 600 detenuti quando la capienza ne prevede 425, e alcuni servizi come l’area sanitaria e sociale sono in grandissimo affanno con il rischio concreto di non poter garantire i servizi alla popolazione carceraria. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Leggi anche: Autista aggredito al Metropark, poi tocca anche a un vigile. I sindacati: “Violenze all'ordine del giorno” Lavori durante il Ramadan: “Rischio disordini al carcere della Dozza"Il carcere della Dozza a Bologna rischia disordini a causa dei lavori iniziati durante il Ramadan. Argomenti correlati Carcere caos: basta trasferimenti, rischio disordini e violenze all’ordine del giorno; Sezione devastata in carcere. Anche un campione di Mma tra i 70 detenuti in rivolta. Caos nel carcere della Dozza: agenti aggrediti, neon distrutti, termosifone usato come ariete per sfondare una portaBologna, 3 febbraio 2026 – Al carcere della Dozza un detenuto ha devastato la sezione infermeria per un mancato trasferimento in un’altra sede e ha rotto tutti i neon della sezione. Un altro ha ... ilrestodelcarlino.it Carcere Due Palazzi: il carteggio 'segreto' tra Roma e PadovaPADOVA - Prima del trasferimento dei detenuti del circuito dell’Alta Sicurezza e dei due suicidi, tra il Dap e il Due Palazzi c’era già stato parecchio carteggio. Il Dipartimento dell’amministrazione ... ilgazzettino.it Un detenuto devasta il padiglione C del carcere di Torino. Egiziani e marocchini si scontrano a colpi di bistecche. È caos al Lorusso e Cutugno x.com Risveglio nel caos all'interno del carcere di Fuorni, a Salerno - facebook.com facebook