Caos alla stazione di Sapri | denunciati tre giovani dopo disordini su un Intercity

Tre giovani sono stati denunciati dopo una rissa alla stazione di Sapri. I disordini sono scoppiati nel tardo pomeriggio e hanno attirato l’attenzione di passanti e forze dell’ordine. Quando la polizia è arrivata, i ragazzi si erano già scatenati, creando confusione e paura tra i presenti. Gli agenti hanno dovuto intervenire con fermezza per calmare la situazione e riportare l’ordine.

Momenti di forte tensione nel tardo pomeriggio di ieri alla stazione ferroviaria di Sapri, dove l’intervento delle forze dell’ordine si è reso necessario per sedare una situazione che stava rapidamente degenerando. Un episodio nato a bordo di un treno Intercity e culminato nello scalo saprese ha richiesto l’azione congiunta di Polfer e Polizia di Stato per garantire la sicurezza di passeggeri e personale ferroviario. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, i fatti avrebbero avuto origine a bordo di un treno Intercity diretto verso sud. Protagonisti tre giovani di origine tunisina che, durante il viaggio, avrebbero infastidito alcuni passeggeri.🔗 Leggi su Salernotoday.it

