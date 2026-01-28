Violenta carambola fra tre auto sulla circonvallazione una donna in ospedale | disagi sul traffico

Una violenta collisione tra tre auto si è verificata sulla circonvallazione di Faenza. L’incidente ha provocato il ricovero di una donna e ha interrotto il traffico per oltre un’ora. Ora le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica, mentre sul posto si formano lunghe code di veicoli.

Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Polizia Locale. In seguito allo scontro una donna è stata trasporta in elicottero al Bufalini Uno scontro fra tre auto manda una donna in ospedale e paralizza per un'ora abbondante la viabilità a Faenza. Tutto è successo intorno alle 8 di oggi sulla Circonvallazione sud. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia Locale della Romagna Faentina. Qui una Seat Altea con al volante una donna sulla quarantina stava procedendo sulla circonvallazione in direzione Forlì quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe invaso la corsia opposta, impattando contro una Skoda Kamiq, con a bordo una donna più o meno della stessa età che marciava in direzione opposta.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Mercoledì mattina, intorno alle 9, si è verificato un incidente stradale nel centro città, coinvolgendo due autovetture.

