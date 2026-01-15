Usa gli astronauti della missione Crew-11 escono dalla capsula dopo il rientro per problemi di salute

Gli astronauti della missione Crew-11 sono rientrati sulla Terra con oltre un mese di anticipo, a causa di un problema di salute di uno dei membri del team. Dopo aver lasciato la capsula, sono stati sottoposti alle procedure di accoglienza e monitoraggio, garantendo la gestione tempestiva e sicura della situazione. La priorità rimane la sicurezza e il benessere di tutti i partecipanti alle missioni spaziali.

Sono rientrati sulla Terra con oltre un mese di anticipo quattro astronauti della missione Crew-11 per un problema di salute a uno dei componenti. Si tratta della prima evacuazione medica della NASA. SpaceX ha guidato la capsula verso un ammaraggio notturno nel Pacifico vicino a San Diego, meno di 11 ore dopo che gli astronauti avevano lasciato la Stazione Spaziale Internazionale. Poco dopo, una nave ha recuperato la capsula. La NASA e SpaceX hanno dichiarato che cercheranno di anticipare il lancio di un nuovo equipaggio di quattro persone. Il decollo è attualmente previsto per metà febbraio.

ISS, missione interrotta per motivi di salute: quattro astronauti rientrano sulla Terra in anticipo - Dopo la decisione di anticipare il rientro a causa di un problema di salute che ha coinvolto uno degli ... ilmessaggero.it

Radio1 Rai. . #Spazio Emergenza sanitaria a bordo della Stazione spaziale #ISS. Uno dei 4 astronauti della missione Equipaggio11 è malato (la NASA non dice chi) ed è stato deciso di farli rientrare tutti -meteo premettendo- mercoledì 14. È la prima volta c facebook

#Spazio Emergenza sanitaria a bordo della Stazione spaziale #ISS. Uno dei 4 astronauti della missione Equipaggio11 è malato (la NASA non dice chi) ed è stato deciso di farli rientrare tutti -meteo premettendo- mercoledì 14. È la prima volta che succede. # x.com

