Capolavoro di Paixao Auba fa impazzire | Marsiglia-Lione è uno show

Al Vélodrome di Marsiglia, l'incontro tra l'OM e l'Olympique Lyonnais si è concluso con la vittoria dei padroni di casa per 3-2. La partita ha visto un susseguirsi di occasioni e cambi di risultato, coinvolgendo i giocatori di entrambe le squadre in un vivace spettacolo sul campo. La sfida è stata caratterizzata da un ritmo intenso e da momenti di grande tensione.

Spettacolo puro al Vélodrome di Marsiglia, dove l'OM di Beye si impone sull'OL 3-2 in un costante saliscendi di emozioni. Rimonte, controrimonte e giocate di classe: lo show non è mancato nella serata di Ligue 1, anche grazie a un super Aubameyang.