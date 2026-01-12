Gemma Galgani fa battute piccanti a Mario Lenti a UeD Cinzia torna e fa uno show

Nella puntata del 12 gennaio di Uomini e Donne, sono stati affrontati due temi principali. Il primo ha visto protagonista Gemma Galgani, che ha intrattenuto il pubblico con battute ironiche rivolte a Mario Lenti. Contestualmente, Cinzia è tornata in studio, dando vita a uno show che ha attirato l’attenzione degli spettatori. La puntata ha offerto spunti di discussione e momenti di intrattenimento, mantenendo il tono sobrio e rispettoso.

Due sono stati i blocchi trattati nella puntata del 12 gennaio di Uomini e Donne. Il primo ha riguardato Gemma Galgani, la quale si è resa protagonista di battute piccanti ed esilaranti nei riguardi di Mario Lenti. Il secondo, invece, è stato incentrato sul ritorno in studio di Cinzia Paolini e Rocco Bruno, con tanto di racconto in merito a quanto accaduto tra di loro e alle motivazioni che li hanno spinti a lasciarsi. Le battute piccanti di Gemma Galgani verso Mario Lenti a Uomini e Donne. La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un blocco dedicato a Gemma Galgani, Mario Lenti e Maria G.

Gemma Galgani continua a credere nell'amore, pur essendo da anni a "Uomini e donne". Ancora una volta, però, pochi giorni fa si è trovata a subire l'ennesimo rifiuto da un uomo, ora da Mario, che lei corteggia da inizio stagione #uominiedonneover #uomini - facebook.com facebook

