Gemma Galgani fa battute piccanti a Mario Lenti a UeD Cinzia torna e fa uno show

Da tutto.tv 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata del 12 gennaio di Uomini e Donne, sono stati affrontati due temi principali. Il primo ha visto protagonista Gemma Galgani, che ha intrattenuto il pubblico con battute ironiche rivolte a Mario Lenti. Contestualmente, Cinzia è tornata in studio, dando vita a uno show che ha attirato l’attenzione degli spettatori. La puntata ha offerto spunti di discussione e momenti di intrattenimento, mantenendo il tono sobrio e rispettoso.

Due sono stati i blocchi trattati nella puntata del 12 gennaio di Uomini e Donne. Il primo ha riguardato Gemma Galgani, la quale si è resa protagonista di battute piccanti ed esilaranti nei riguardi di Mario Lenti. Il secondo, invece, è stato incentrato sul ritorno in studio di Cinzia Paolini e Rocco Bruno, con tanto di racconto in merito a quanto accaduto tra di loro e alle motivazioni che li hanno spinti a lasciarsi. Le battute piccanti di Gemma Galgani verso Mario Lenti a Uomini e Donne. La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un blocco dedicato a Gemma Galgani, Mario Lenti e Maria G. 🔗 Leggi su Tutto.tv

Uomini e Donne, Marina fa infuriare Tina Cipollari, che abbandona lo studio: Sei una rompiscatole.

