La partita tra Marsiglia e Lione, valida per la ventiquattresima giornata di Ligue 1, si svolgerà domenica e sarà trasmessa in diretta televisiva. Sono disponibili notizie, statistiche e probabili formazioni per entrambe le squadre. La sfida, originariamente prevista, è stata rinviata, quindi non si giocherà come programmato.

Marsiglia-Lione è una partita della ventiquattresima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Ma non solo, ha reso un clima già incandescente dentro una città complicato ancora più caldo. Ogni minimo passo falso è accolto come un tradimento da parte dei tifosi che in questa sentitissima sfida contro il Lione – davanti di cinque punti – sperano di tornare a sorridere. Ma è davvero tutto complicato anche perché gli uomini guidati da Paulo Fonseca, nonostante la scorsa settimana dopo una sfilza infinita di vittorie abbia assaporato nuovamente l’amaro gusto della sconfitta, sono in forma, in palla, in una condizione psicofisica non indifferente e che lascia ben sperare, almeno, per il terzo posto che vale la qualificazione diretta alla prossima Champions League. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Marsiglia-Lione: rinviata la prima gioia

Leggi anche: Marsiglia-Lione: è quasi spareggio per il terzo posto. Pronostico in equilibrio

Pronostico Angers-Marsiglia: le lacrime stavolta sono di gioiaAngers-Marsiglia è una partita della diciottesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:05: diretta tv, notizie, statistiche, probabili...

Tutto quello che riguarda Pronostico Marsiglia Lione.

Pronostico Marsiglia vs Lione – 1 Marzo 2026La sfida di Ligue 1 tra Marsiglia e Lione accende l’attenzione sabato 1 Marzo 2026 alle 20:45 all’Orange Vélodrome. Un appuntamento che può pesare nei destini ... news-sports.it

Marsiglia-Lione: è quasi spareggio per il terzo posto. Pronostico in equilibrioUn match spartiacque quello in programma al Velodrome. La squadra di Fonseca è reduce dalla prima sconfitta dopo 13 vittorie consecutive e stacca di 5 lunghezze quella di Habib Beye ... gazzetta.it