Il Bologna conquista la terza vittoria consecutiva battendo il Pisa con il punteggio di 1-0. Odgaard segna il gol decisivo, permettendo alla squadra di mantenere saldo il suo cammino in campionato. La partita si è svolta allo stadio della città, con un pubblico che ha seguito attentamente ogni azione. I tre punti ottenuti portano il Bologna più vicino all’obiettivo di qualificarsi per le competizioni europee.

Bologna, 2 marzo 2026 – Un altro 1-0, un’altra vittoria. Di corto o di lungo muso poco importa, si tratta sempre di 3 punti e il Bologna se li tiene stretti perché valgono oro. Per il morale, per la classifica e per continuare ad inseguire quella zona Europa che era sfuggita via nel cuore dell’inverno. Ci vuole un colpo di biliardo di Odgaard a tempo quasi scaduto a decidere una partita sporca e complicata, contro un Pisa mai domo e propositivo, fermato da uno Skorupski in grande forma. Primo tempo Nei primi minuti è il Bologna a manovrare il pallone con maggiore convinzione, con i rossoblù che cercano di scardinare la difesa dei toscani agendo sulle fasce. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Capolavoro di Odgaard che schianta il Pisa: terza vittoria di fila e il Bologna ‘rivede’ l’Europa

