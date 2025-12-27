Pisa-Juventus 0-2 terza vittoria di fila per i bianconeri
Pisa, 27 dicembre 2025 – Che la serata non fosse troppo fortunata per il Pisa lo si era capito dai due legni colpiti, uno per tempo, da Moreo e Tramoni, rispettivamente una traversa e un palo, ma la 'ciliegina sulla torta' la appone al 74' Calabresi, deviando nella propria porta un cross di McKennie che per la verità alle sue spalle Kalulu era pronto a insaccare. Per questo motivo, e non solo, i rimpianti del numero 33 sono pochi: in pieno recupero, infatti, Yildiz chiude la contesa con un gioco da ragazzi, dopo che il grosso lo aveva fatto Miretti con un numero di alta scuola e a distanza di una ventina di minuti dal palo centrato da Kelly. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Juventus, terza vittoria di fila: 2-0 all’Udinese e pass per i quarti di Coppa Italia. Decidono Palma (autogol) e Locatelli
Leggi anche: Apu Udine-Germani Brescia 72-81: i bianconeri alla terza sconfitta di fila
I precedenti di Pisa-Juventus; Pronostico Pisa-Juventus quote analisi 17ª giornata Serie A; Pisa-Juventus: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Pisa-Juventus: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni.
Pisa-Juventus 0-2, gol e highlights: decidono le reti di Kalulu e Yildiz - La Juventus in campionato, con Luciano Spalletti in panchina, viaggia a una media di 2. sport.sky.it
Juventus corsara a Pisa: finisce 2-0 per i bianconeri - Terza vittoria consecutiva per la squadra di Spalletti che conquista tre punti preziosi. rainews.it
Serie A, Pisa-Juventus 0-2: Kalulu e Yildiz regalano il terzo successo di fila a Spalletti - Gilardino recrimina per la traversa di Moreo e il palo di Tramoni ... msn.com
Serie A. Pisa-Juventus 0-2 bianconeri terzi ma con due partite in più Udinese-Lazio 1-1: i friulani pareggiano al 95esimo. Finale con polemica Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/12/calcio-serie-a-giornata-17-risultati-cro - facebook.com facebook
#SerieA - Goal Alert: Pisa 0-2* Juventus *(Yildiz 90+2') #SSFootball x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.