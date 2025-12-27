Pisa, 27 dicembre 2025 – Che la serata non fosse troppo fortunata per il Pisa lo si era capito dai due legni colpiti, uno per tempo, da Moreo e Tramoni, rispettivamente una traversa e un palo, ma la 'ciliegina sulla torta' la appone al 74' Calabresi, deviando nella propria porta un cross di McKennie che per la verità alle sue spalle Kalulu era pronto a insaccare. Per questo motivo, e non solo, i rimpianti del numero 33 sono pochi: in pieno recupero, infatti, Yildiz chiude la contesa con un gioco da ragazzi, dopo che il grosso lo aveva fatto Miretti con un numero di alta scuola e a distanza di una ventina di minuti dal palo centrato da Kelly. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pisa-Juventus 0-2, terza vittoria di fila per i bianconeri

