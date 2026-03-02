Caos nei cieli del Golfo Cancellati 5mila voli I turisti | siamo terrorizzati

Nel Golfo si sono verificati disagi aerei che hanno portato alla cancellazione di circa 5.000 voli, un numero che non si vedeva dagli anni del Covid. I turisti presenti nella zona si sono detti terrorizzati dall’interruzione improvvisa dei loro spostamenti e dai disagi causati dalle cancellazioni. La situazione ha generato un caos nei cieli e ha coinvolto numerosi passeggeri.

Un bilancio simile non si vedeva dai tempi del Covid. Mai così tante cancellazioni di voli da quando la pandemia bloccò il mondo intero. Due giorni di attacchi e contrattacchi nell'area del Golfo Persico hanno portato infatti allo stop di almeno cinquemila voli da e per il Medio Oriente. Turisti e passeggeri bloccati negli scali dell'Occidente ma soprattutto negli hub dell'area, Dubai in primis. Proprio nell'Emirato si registra la situazione più problematica, con migliaia di persone ferme a causa del fuoco iraniano. Tra questi, centinaia di italiani. Appunto turisti, ma anche studenti, docenti universitari, sportivi, professionisti che vivono e lavorano nel Golfo.