guasti e maltempo caos nei cieli cancellati tre voli per malpensa seicento italiani bloccati in egitto

A causa di maltempo e problemi tecnici, tre voli diretti a Malpensa sono stati cancellati, provocando disagi a circa 600 italiani in viaggio dall’Egitto. Il rientro dalle vacanze invernali si è prolungato, con i passeggeri che dovranno attendere ulteriori aggiornamenti per tornare a casa. La situazione evidenzia le difficoltà legate alle condizioni atmosferiche e ai possibili disservizi nei collegamenti aerei.

Il rientro dalle vacanze invernali è diventato un incubo per circa 600 passeggeri italiani che dovevano rientrare il 4 gennaio a Milano dall’Egitto e che invece dovrebbero riuscire a partire solo oggi. La causa dei disagi è stato un guasto al sistema di controllo del traffico aereo in Grecia che ha interessato i collegamenti diretti in Egitto obbligando a bloccare i sistemi di tracciamento e dui conseguenza a cancellare i voli in partenza. Un malfunzionamento che ha travolto anche l’aeroporto di Sharm El-Sheik, nota località turistica sul Mar Rosso molto amata dai viggiatori italiani. In particolare il guasto ha portato alla cancellazione di tre voli diretti a Malpensa e costretto a rimanere a terra 600 cittadini italiani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

