Trump minaccia il Canada | Dazi al 100% se stringerà accordi commerciali con la Cina

Il presidente Donald Trump ha annunciato che, in caso di accordo commerciale tra il Canada e la Cina, potrebbe imporre dazi del 100% sulle importazioni canadesi. Questa comunicazione, spesso condivisa tramite il suo social Truth, riflette la posizione di Trump sulle trattative internazionali e le tensioni commerciali tra i paesi coinvolti. La notizia evidenzia le delicate dinamiche delle relazioni commerciali e le possibili ripercussioni per il mercato globale.

Dazi al 100% se il Canada stringerà un accordo commerciale con la Cina. Nel mondo del presidente Trump, questo tipo di “messaggi” trovano spesso spazio sul suo social Truth. Così il leader repubblicano rivolgendosi al primo ministro canadese Carney, scrive: “Pensa di voler trasformare il Canada in un ‘porto di consegna’ per la Cina, da cui inviare merci e prodotti negli Stati Uniti, ma si sbaglia di grosso. Se il Canada stringesse un accordo con la Cina, verrebbe immediatamente colpito da una tariffa del 100% su tutti i beni e prodotti canadesi che entrano negli Stati Uniti”. Particolare curioso e che ricorre spesso nelle dinamiche del tycoon: inizialmente il presidente americano aveva affermato che l’intesa con la Cina era ciò che Carney avrebbe dovuto fare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Alta tensione Usa-Canada dopo Davos: Trump minaccia dazi al 100% e sfida Carney

