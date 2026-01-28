L' Ue e l' India firmano la madre di tutti gli accordi commerciali

L’Unione Europea e l’India hanno firmato un nuovo accordo commerciale, definito dai protagonisti “la madre di tutti gli accordi”. Ursula von der Leyen si è mostrata soddisfatta, sorridente, dopo aver concluso la firma con Narendra Modi. La presidente della Commissione europea ha indossato un completo in stile indiano, che ha attirato l’attenzione dei media locali. La firma arriva al termine di due giorni di incontri, segnando un passo importante nelle relazioni tra i due blocchi.

"Ce l'abbiamo fatta caro Narendra, abbiamo firmato la madre di tutti gli accordi commerciali". Ursula von der Leyen è radiosa, elegantissima nei suoi completi in stile indiano che hanno conquistato la stampa locale in questa due giorni di missione. Modi attinge a piene mani alla retorica: "È un giorno storico, vediamo una svolta nelle nostre relazioni, le due più grandi democrazie del mondo lavorano insieme e ci saranno benefici globali". Il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, invece calca la mano sulla parte dedicata a sicurezza e difesa. "Stiamo raggiungendo un nuovo livello di fiducia strategica tra noi ed è il primo passo verso una cooperazione ancora più ambiziosa in futuro". 🔗 Leggi su Feedpress.me

Ursula von der Leyen e Antonio Costa sono in India per una visita di tre giorni, considerata un passo importante nelle relazioni commerciali tra i paesi.

Dopo vent’anni di trattative, l’Unione Europea e l’India hanno firmato un accordo di libero scambio.

