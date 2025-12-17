Ginnastica ritmica campionato nazionale Gold | l' Edera Ravenna conquista l' ottavo posto

Lo scorso sabato ad Ancona si è disputata la fase nazionale del Campionato D’Insieme Gold di ginnastica ritmica, un evento promosso dalla Federazione. Tra le squadre partecipanti, l’Edera Ravenna si è distinta, conquistando l’ottavo posto in una competizione ricca di emozioni e talento.

Alla competizione era presente la ASD Unione Edera Ravenna che grazie alla vittoria del campionato regionale di ginnastica ritmica

