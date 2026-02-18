Campi Flegrei doppia scossa notturna | monitoraggio continuo per l’area geologicamente a rischio

I Campi Flegrei hanno tremato due volte in pochi secondi tra il 17 e il 18 febbraio 2026, causando preoccupazione tra gli abitanti. La causa dei due terremoti, rilevati dall’Ingv, sembra essere legata ai movimenti sotterranei nel grande complesso vulcanico. Durante la notte, le scosse hanno provocato lievi danni a alcune strutture e hanno spinto le autorità a intensificare i controlli sull’area. Gli esperti continuano a monitorare attentamente la situazione per valutare eventuali rischi futuri.

Campi Flegrei, la terra trema due volte in pochi secondi: allerta e monitoraggio continuo. La notte tra il 17 e il 18 febbraio 2026, i Campi Flegrei sono stati scossi da due terremoti a breve distanza l'uno dall'altro, registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Le scosse, di magnitudo 2.8 e 2.5, sono state avvertite dalla popolazione senza causare danni a persone o cose, ma hanno riacceso l'attenzione sulla vulnerabilità sismica di un'area geologicamente complessa e densamente popolata. La sequenza sismica e le caratteristiche dei due eventi. Il primo terremoto, il più intenso, si è verificato alle ore 23:12 con epicentro in via Campana, una zona strategica nei pressi della tangenziale di Napoli.

Campi Flegrei: Scossa a Pozzuoli, continua l’attività sismica e monitoraggio costante del bradisismo.Una scossa di magnitudo 2 si è verificata a Pozzuoli, nei Campi Flegrei, provocando preoccupazione tra i residenti e spingendo gli esperti a intensificare i controlli sul vulcano attivo.

