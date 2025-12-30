Come smascherare le vulnerabilità dell’autoritarismo e salvare la democrazia

In un contesto globale in cui le regole democratiche sono messe alla prova, è fondamentale riconoscere e analizzare le vulnerabilità dell’autoritarismo. Comprendere i meccanismi di questo sistema permette di individuare le strategie di contrasto e di tutelare i principi fondamentali della democrazia. Attraverso un’analisi critica e informata, possiamo contribuire alla difesa delle istituzioni e dei valori democratici, preservando la libertà e i diritti di tutti.

Gli autoritarismi stanno facendo una guerra totale alle democrazie, e stanno sfruttando tutte le risorse a loro disposizione. Fanno leva sulla crisi dei valori democratici e delle istituzioni liberali, quelle che con tanto sforzo hanno guidato la costruzione del mondo post Seconda guerra mondiale. È una sfiducia che si insinua all’interno delle stesse cornici pluraliste degli Stati liberali, dove sempre più spesso si sentono voci di dissenso e critica ai valori occidentali. Lo scrive la rivista Foreign Affairs, in un’analisi firmata dallo storico e accademico Stephen Kotkin, pubblicata il 16 dicembre scorso. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Come smascherare le vulnerabilità dell’autoritarismo e salvare la democrazia Leggi anche: "Bisogna votare per salvare la democrazia" Leggi anche: Smascherare la truffa dell’umanitarismo politico in medio oriente

